Mag-utol na Morales, Daz walastik sa karate

NAKATUKLAS ang Philippine Karate ng mga batang atleta na pwedeng magpakitang-gilas sa mga international tournament.

Sa mga naganap na grassroots competition kamakailan, nadiskubre ang husay ng magkapatid na sina Steven Jhudiel at Solara Uriel Morales, maging si Zemira Zaigen Gawad Daz.

Miyembro ng aktibong club ng Karate Pilipinas na International Shotokan Karate Federation-Philippine Shotokan Karate Federation-San Jose Del Monte Bulacan (ISKF-PSKI SJDM Bulacan) ang tatlong nabanggit na bata.

“They really wanted to follow the footsteps of our Sensei Adora Aquino, a former national team karate member,” saad ni Mary Anne Guillermo, isang lisensiyadong Karate Pilipinas coach.

Sumikwat ng gold medal si 12-year-old Steven Jhudiel sa kata at kumite sa nakaraang Pilipinas National Championships sa MOA Arena sa Pasay City.

Kumalawit naman ang walong-taong gulang na si Solara Uriel ng gold sa kata girls class sa 3rd ABR Cup Karate Championships, silver sa team kata at kumite, at bronze sa team kumite.

Si Daz, 8, ay sumungkit ng silver sa kata 6-7-year-old division ng ISKF-PSKI Olongapo Invitational Karatedo Championships, team at individual kata silver at individual kumite silver sa 3rd ABR Cup Karate Championships. (Elech Dawa)