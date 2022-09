Legit POGO ‘wag idamay sa 175 ikakandado – Pagcor

Nilinaw ni Philippine Amusement and Gaming Corp. (Pagcor) Chairman at Chief Executive Officer (CEO) Alejandro Tengco na walang kinalaman ang mga lehitimong Philippine Offshore Gaming Operations (POGO) sa ipinasarang 175 ilegal online gaming at 40,000 Chinese worker na ipinatapon ng Department of Justice (DOJ) pabalik sa kanilang bansa.

Inihayag ito ni Tengco matapos na madamay ang mga lehitimong POGO player sa mga ilegal na offshore gaming company.

“The agency emphasizes that any individual, group or entity which conducts online gambling without approval to operate from Pagcor should not be categorized as POGO,” ani Tengco sa isang pahayag.

Tiniyak din ni Tengco na tinatrabaho ng Pagcor ang paglilinis sa mga lisensya ng POGO sa gitna ng panawagan na ipagbawal na ang operasyon ng multi-billion dollar industry sa Pilipinas. (Jonas Garsota)