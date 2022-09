Juday feeling nanay sa baby ni Panganiban

Sana all, kaibigan ni Judy Ann Santos.



Aba, kung magkakaroon ka ng kaibigan na tulad ni Juday, parang sure na agad na nakasandal ka sa pader, ha! Na kapag may problema ka, maliit man ‘yan, o malaki, palagi siyang maasahan.

Kaya nga si Juday ang agand naisip ni Angelica Panganiban nang makaramdam siya ng lungkot, ngayong bagong panganak nga siya. At siyempre, palaging may oras si Juday para kay Angelica.

“Ang sarap mong panoorin…pagmasdan at pakinggan…dahil alam kong ito talaga ang matagal mong hinintay at ipinagdasal. Deserve na deserve mo ito dahil handang-handa ka na…binuo ka at pinagtibay ng Panginoon dahil may tamang tao talaga na ibibigay sa’yo…’yung aalagaan ka at mamahalin ka ng buong buo…napakasaya ko para sayo sweetheart.

“Alam na, ah…pag gusto niyo mag-date…bukas na bukas ang bahay namin para kay Bean…ay kasama pala kayo.

“Andito lagi ang pamilya Agoncillo para sa pamilya Homan.

“Mahal na mahal namin kayo,” sabi naman ni Juday.

Kaya si Angelica, naiyak na naman…

“Waaah kaiyak! May kasamang pag-shake ng baba kagaya ng pag-iyak ni Bean. Love you ate!” sambit ni Angge.

Again, sana all, may kaibigan na tulad ni Juday! (Dondon Sermino)