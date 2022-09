Jeric kinabahan sa harapan kay Rabiya

Kabado pero nilakasan na lang ang loob ni Jeric Gonzales sa muli nilang paghaharap ng ex-girlfriend nitong si Rabiya Mateo sa Kapuso show na “Tiktoclock” nitong Miyerkules.

“Actually kinakabahan talaga ‘ko sa guesting na ‘to,” say ng isa sa mga bida sa “Start-Up PH” ng GMA.

“Yung mga hiritan, mga hugutan, biruan. So medyo kinakabahan ako pero nag-enjoy ako,” dagdag pa niya sa interview backstage matapos ang show.

“Pinag-pair talaga kami noh? Surprisingly,” dagdag pa ni Jeric.

Kilala raw niya si Rabiya na joker at competitive pero di rin naman daw siya nagpatalo.

Humingi na raw siya ng tawad sa kanyang ex.

“Mamya lang di ko alam kung…pero nag-sorry na ako,” hirit pa ni Jeric.

Nagbigay rin siya ng mensahe para kay Rabiya.

“Mag-ingat ka palagi. I’m always here for you. I’m proud of you.”

Hiningan din ng reaksyon si Rabiya sa muli nilang pagkikita ni Jeric.

“Sinakyan na lang namin ‘yung kasayahan at ‘yung maganda sa’min wala talaga ‘yung awkwardness,” ani Rabiya.

Sa show nga ay nagkabiruan ang dalawa kung saan pinush pa ni Pokwang na maghawak kamay ang ex lovers.

“Welcome back to my life! Char!” say pa ni Rabiya kay Jeric.

“May nag-iinarte. May naglalambut-lambutan. Pero sa totoo lang kinikilig ako. Kung ano man mga trip niyong dalawa bahala kayo!” pangungulit pa ni Pokie.

Nag-umpisa ang relasyon ng dalawa ng magkatrabaho sa “Wish Ko Lang” noong 2021.

Diumano, madalas silang magtalo dahil sa selosan kaya nitong Hunyo ay tuluyan na silang naghiwalay.

In good terms naman daw sila sa isa’t isa matapos ang break-up.

“Wala naman kasi talaga kaming pinag-awayan or pinagtalunan na issue. Siguro priorities lang talaga as of now kasi we’re both busy,” ani Jeric.

“Ang hirap e. Marami talagang taong nakikialam.

“Maraming issues na darating sa kanya, sa akin, so mas healthy na focus kami sa work pero at the same time, okay naman kami,” dagdag pa ng aktor. (Batuts Lopez)