Jelena, Chery Tiggo resbak nasa kukote

TUTULONG sa bagong balasang Chery Tiggo Crossovers ang import na si Jelena Cvijovic ng Montenegro para baguhin ang tadhana ng koponan kasunod ng magkasunod na eight-place finish sa darating na Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference simula Oktubre 8.

Makakasama ng 29-anyos na 6-foot-1 spiker ang pambatong tower hitter ng koponan na si Dindin Santiago-Manabat, gayundin ang iba pang holdovers na sina Mylene Paat, Shaya Adorador, libero Budingh Duremdes, Jasmine Nabor. Alina Bicar, EJ Laure, Czarina Carandang, May Luna at Mary Joy Dacoron.

Laman ng maraming international tournament ang outside hitter na si Cvijovic na naglaro sa Greece, Turkey, Romania, Serbia at Montenegro.

Huling beses naglaro ang Montenegrin spiker sa SCM U Craiova sa Romania.

Dumaan sa matinding balasahan ang Crossovers nitong Agosto upang palakasain ang lineup nang pakawalan sina dating national team member at multi-titlist middle blocker Maika Ortiz kabilang rin sina outside hitter Elaine Kasilag ng Perpetual Help-Laguna, middle blocker Rachel Austero ng College of St.Benilde, middle blocker Joy Dacoron ng Adamson, outside hitter/libero Justine Dorog ng UP Lady Maroons, Arianne Layug ng DLSU Lady Spikers at libero Julia Angeles.

Tinapik naman sina France Elize Ronquillo ng sa Far Eastern University Lady Tamaraws at National University Lady Bulldogs, Jaycel Delos Reyes ng Ateneo De Manila Blue Eagles, Jaila Atienza ng UP Lady Maroons at Rachelle Roldan ng UST Golden Tigresses. (Gerard Arce)