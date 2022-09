Hugh Jackman lalabas sa Deadpool 3

Dahil sa pangungulit ni Ryan Reynolds, napapayag niyang balikan ni Hugh Jackman ang kanyang iconic role na Wolverine sa pelikulang Deadpool 3.

Sa Twitter, nag-post si Ryan ng isang nakatutuwang teaser ng pagbabalik ng Australian actor sa role na Wolverine.

“I’ve had to really search my soul on this one. I have nothing. Yeah… Just completely empty up here. And terrifying. But we did have one idea. Hey, Hugh, you wanna play Wolverine one more time?”

Sagot naman ni Hugh na biglang dumaan sa likod ni Ryan: “Yeah, sure, Ryan!”

Nagtapos ang video sa kanta ni Whitney Houston na “I Will Always Love You,” pero binago ang lyrics sa “I will always love Hugh.”

Ginampanan ni Hugh ang role na Wolverine for 17 years sa 13 X-Men films na nagsimula noong 2000. Huling pagganap ni Hugh bilang Wolverine ay sa 2017 film na Logan. Sinabi na niyang last time na niyang pagganap iyon as Wolverine.

Pero dahiil kay Ryan, muling lalabas si Hugh as Wolverine na ipapalabas sa 2024. (Ruel Mendoza)