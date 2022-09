Hindi na makapanloloko?

Na-aprubahan na sa Kongreso ang panukalang pagpapa-rehistro ng mga Subscriber Identity Module (SIM) na ginagamit sa ating mga elektronikong aparato kagaya ng cellphone, tablet, at smart na relo. Sa madaling salita, hindi na maaring maitago ang pagkakakilanlan ng mga tao sa likod ng mga numero.

Bagama’t matagal na ang panukalang ito, nagkaroon ito ng panibagong buhay bunsod ng kabi-kabilang mga text messages na natatanggap ng publiko na may layung makapanlinlang ng mga tao. Sari-sari ang mga nilalaman ng mga text messages na ito. Nag-umpisa sa maliit na halaga kagaya ng panggogoyo sa pagbigay ng load para sa cellphone. Kalaunan, iba na ang naging pamamaraan ng panloloko kung saan tinutukso ang nakatanggap ng mensahe na mag-klik ng mga links na pupunta sa mga sites na mapanlinlang, kung saan maaring manakawan ng pera o ng pagkakakilanlan ang mga tatalima sa sinasabi sa mensahe. Marami rin ang naloloko sapagaka’t pinapalabas ng mga huwad na mensaheng ito na sa pag-klik ng binigay na link ay magkakaroon ng pagkakataon kolektahin ang napalanunan, magkaroon ng trabaho o ng negosyo. Tinatarget din ang mga bata na naglalaro ng mga online games na walang kamuang-muang na binibigyan sila ng mga load kapalit ng kanilang mga larawan at mga address.

Ang isang halimbawa ng mga ganitong uri ng mensahe ay nagsasabi ng: “madali lang kumite, magbukas ng account.” Nitong mga nakaraan, marami ang lalong nabahala sapagka’t ang mga mensaheng ito ay naglalaman na ng pangalan ng may-ari ng SIM. Ayon sa mga eksperto, maaring nagmumula ang ganito sa paggamit ng mga app kagaya ng Viber, GCash, o maging ang StaySafe na ginagamit para sa contact tracing ng COVID-19.

Bukod pa rito, naisasakatuparan ang ganitong uri ng panloloko sa publiko dahil sa dalawang pangunahing dahilan. Una, walang kinakailangang anumang uri ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan para makabili ng SIM card. Sa ganitong sistema, walang kinakatakot ang sinumang nagpapadala ng mga malisyosong mensahe na sila ay matutuklasan o mapapanagot sa kanilang mga ginagawa. Pangalawa, sa paglipas ng panahon, naging mura na ng halaga ng isang SIM card na naglalaro sa P30 lamang. Dahil dito, madali para kaninuman, lalo na sa sindikato, para mamuhunan ng maraming SIM card na kanilang nagiging kasangkapan sa panloloko ng kapwa.

Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa ilalim ng Department of Information and Communications Technology (DICT), sinisiyasat nila ang anim na mga sindikato na pinaniniwalaang nasa likod ng paglaganap ng mga text messages na ito na may layuning makapanloko. Kahawig rin nito ang mga naging balita at pahayag ng pamahalaan halos isang taon na ang nakalilipas. Sinabi ng National Privacy Commission (NPC) nuong Nobyembre 2021 na organisadong sindikatong pandaigdig ang nasa likod ng mga text scam na nag-aalok ng pekeng trabaho sa publiko.

Ayon kay Congressman Rex Gatchalian ng Valenzuela City, kapag nalagdaan na ang panukalang batas SIM Registration Act, matitigil na ang kasuklam-suklam at mapanlinlang na mga aktibidad na digital. Layuning nito na bantayan at ayusin ang pagbebenta at pamamahagi ng mga SIM card; itaguyod ang pananagutan ng end-user; pigilan ang paglaganap ng mga scam sa mobile phone at mga paglabag sa data, at tulungan ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa paglutas ng mga krimen na kinasasangkutan ng paggamit ng mga unit ng mobile phone.

Sa politika kaya, paano mawawala ang mga manloloko?