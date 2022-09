Gulay, bigas taas-presyo nakaamba

Posibleng tumaas ng mula 15%-20% ang presyo ng mga gulay at palay dahil sa epekto ng super typhoon Karding na nanalasa sa ilang lalawigan nitong nakalipas na araw.

Sa Laging handa public briefing, sinabi ni Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban na posibleng madagdagan ang kalbaryo ng publiko sa presyo ng gulay dahil matinding tinamaan ang mga magsasaka sa Central Luzon.

Kabilang aniya sa mga nasalanta ng bagyo ay mga palay na pinadapa at nalubog sa tubig-ulan ang mga mais, high value crop, gulay at isda.

“Maaaring magkaroon ng pagtaas lalong-lalo na sa palay at gulay sapagkat ang mga ito ay matinding tinamaan sa Central Luzon kung kaya’t maaaring tumaas from 15 to 20 percent ang ating presyo ng kala­kalan sa palengke. Humigit-kumulang sa 91,944 na mga magsasaka at mangingisda ang naapektuhan ng bagyong Karding,” ani Panganiban.

Tiniyak naman ng opisyal na nakahanda na ang tulong na ibibigay ng ahensya sa mga magsasaka para makabangon mula sa pagkalugi sa kanilang mga pananim. (Aileen Taliping)