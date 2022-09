GOCC exec junket sa Amerika

Bakasyon grande sa Amerika ang isang opisyal ng isang government-owned and controlled corporation at iniwan ang kanyang mga staff para magpatakbo sa kanyang opisina.

Sa nakalap na tsika ni Mang Teban, mas nauna pang lumipad sa Amerika itong appointee ng Pangulo at noong nasa New York City si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpakita ito at sumama sa delegasyon.

Ayon sa impormasyon, nasa business trip itong opisyal pero ang gumastos sa kanyang biyahe ay ang kanyang opisina.

Nagtataka ang mga kasamahang opisyal at empleyado ng GOCC dahil ang paalam sa Malacañang nitong opisyal ay dalawang linggo lamang subalit na-extend ito hanggang sa Oktubre kaya isipin na lamang ang gastos na babalikatin ng kanyang tanggapaan.

Hinala ng mga miron, baka magtayo ng negosyo itong opisyal sa Amerika at ginawa lamang na tulay ang kanyang puwesto para mas mabilis na makapagtayo doon.

Itong si opisyal ay mayroong mga negosyo at isa sa pagmamay-ari umano nito ay ang restaurant sa Maynila na popular ang malaking siopao nito.

Ang balita, dahil wala itong si opisyal, maraming mga tseke ang hindi nari-release hanggang ngayon para pambayad sa mga supplier, pati bayad sa overtime ng mga empleyado at purchase orders.

Ayos ka sir ah, pasarap ka diyan sa Amerika pero ang mga tao mo namumuti na ang mga mata sa paghihintay kung kailan sila mabayaran.

Pintahan na: Ang opisyal na ito ay galing sa isang ahensiya sa transportasyon na kinasuhan sa Ombudsman dahil sa bintang na katiwalian.