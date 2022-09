‘Galit na galit’ Barbie tinawag na laspag, malandi

Parami na nang parami ang tumututok sa YouTube channel ni Barbie Imperial. Kuwela naman kasi, lalo na kapag nakikipag-bardagulan siya sa mga fan, netizen.

Sa latest vlog niya na ‘Seafood Mukbang: Reading Mean Comment’, pasabog na naman ang mga chika ni Barbie. Kasi nga, todo react siya sa mga masasakit na komento ng mga netizen, ha!

Imagine, mula sa pakikipag-boyfriend, hanggang sa pagpapatikim, at sa mga lumang isyu tulad ng reklamo ng dating kasama sa bahay, tinalakay talaga ni Barbie.

Unang comment nga ay tungkol sa ‘tikiman pero hindi nagkatuluyan’.

“Magtikiman kayo ulit! Hahahahaha!” sabi ni Barbie.

“Joke lang! Nagkatikiman? Ano ba ang tikiman? Siyempre, for every relationship… for me naman, tikiman ay hindi naman sexual agad-agad. Puwede naman tikim on love. Char. Hahahaha!” sabi niya.

Second na comment ay ang tungkol sa pagpapaseksi sa social media, kaya binabastos, na ang iba ay ‘hinubaran’ gamit ang technology, ng mga manyakol.

“Wala kang pakialam kung ano ang gusto kong suutin. Kasi hindi naman ikaw ang bumili ng swimsuit ko. Hindi rin naman ikaw ang nag-picture sa akin. Galit na galit?

“At kahit anong suot ng babae, hindi dapat binabastos. Kung sexy man ako manakit, hindi dapat dini-difine kung ano ang pagkatao ko. So, kung naka-swimsuit man ako, bakit ginusto ko ba na i-photoshopped ako na nakahubad? Hindi!” sagot ni Barbie.

Pangatlong comment ay ang tungkol sa ‘mabilis na pagsasawa ng mga kabataan sa relasyon’.

“Totoo! Pero, hindi naman ako ang nagsawa. Ako ang iniwan. Charot. Hahahaha! Pero I totally agree na sa ngayon, wala nang moving on stage, unlike before na may 3 months grieving rule.”

At isa sa mga bonggang comment ay, ‘Sadyang malandi lang talaga si Bartbie.’

“Malandi talaga ako! Sa isang tao lang, kapag in a relationship ako. Nilalandi ko talaga ng sobra ang boyfriend ko. Pero, hindi ako malandi.

“Hindi ako ang babae na agad-agad. Hindi ako ganun!” sabi ni Barbie, na hinamon ang nag-comment na mag-pm (private message) sa kanya para mag-usap sila.

Sa puntong ito ay lumafang muna si Barbie, dahil uminit daw ang ulo niya sa comment.

Sa kasunod na comment, mas natawa si Barbie, dahil sabi nga, ‘Wag kasing isusuko agad ang bataan’! Meaning, huwag agad ibigay ang virginity.

“Inisip ko tuloy kung sinuko ko ba agad? Hahahaha!

“Grabe naman! Maka-judge naman!” sabi lang ni Barbie.

Sa mga kasunod na tanong, mas bongga na ang chika, na in fairness, sinagot talaga niya. Tulad nga ng payo ng isang ina, na dapat huwag masyadong mag-post ng mga hubad na katawan sa social media.

“Nanay siya, at gets mo naman ang mga nanay, na medyo conservative talaga. Pero kasi, this is my body, at ginagawa ko siya hindi para magpapansin, kundi gusto ko lang ipakita ang pinaghirapan ko sa gym. Nakaka-boost ng confidence kapag may nakaka-appreciate ng pinaghirapan mo. So, Madam, wag mo naman basagin ang trip ko. Hahahaha!”

Bongga rin ang comment na ‘AJ Raval wins Diego’s heart.’

“Talaga ba? Ako kaya ang dyinowa, paano siyang nanalo? Hahahaha!

“Pero, ako rin naman iniwan. Hahahaha!” tawang-tawa na sabi ni Barbie.

“Pero sige, bati na kami ni AJ. Nag-usap kami!” chika niya.

Kaloka rin ang comment na ‘Si Barbie ginawang briefs ni Diego!’

“Ha? Briefs? Babae? Hindi ako agree. Paano mo iku-compare ang briefs sa babae. May feelings, emotions ba ang briefs?”

Napatili naman si Barbie sa comment na, ‘Ang daming micro-starlet, ha! Saan diyan si Barbie, sa left o sa right?

“Sino ka ba? Ha! Sino ka ba? Grabe ang mga comment!”

Nabaliw rin si Barbie sa comment na, ‘Ikaw pala ang dahilan nang hiwalayan nina Carlo Aquino at Trina Canzada’?

“Teh, kelan ba sila naghiwalay, last year pa! Nagka-movie kami ni Carlo this year lang. Ako na naman sinisisi niyo!

“Ang mga tao gigil na gigili na maging kabit ako. Everytime may nagbi-break, ako sinisisi. Hello, hindi ako kabit!” gigil na sabi ni Barbie.

Pero ang pinakamatindi sa lahat ay nang tawagin si Barbie na, ‘Laspag na kasi, kaya walang seseryosong lalake sa kanya’.

“Laspag talaga? Hindi ako laspag! Hello!

“Anong sabi mo, walang seseryoso sa akin? Meron naman, pero after 3 months, wala na! Hahahaha!” sabi niya.

Anyway, sa huli ay sinabi nga niya na wala siyang kaso, dahil inayos nga raw niya ang problema, matapos magreklamo kay Raffy Tulfo ang dati niyang kasambahay/personal assistant.