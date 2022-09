Forda promo: James, Kelsey relasyon pakagat sa mga Marites

Ang kumalat na photos nina James Reid at Kelsey Merritt ay dinesenyo lang pala para i-trigger ang mga “Marites”.

Para lang pala iyon sa promotion ng bagong album ni James na “Love Scene” na may single titled “u & i” at may cover photo sila ni Kelsey dito.

Ibinida pa ni James at ng Careless Music na nanguna sa charts ang bagong kanta.

Out na nga ito on all streaming platforms.

Sey ng mga netizen:

“Fake news pala sabi nila jowa mo yan!”

“It’s a prank hahaha!”

“Issue pa more. Welcome sa Pinas! Hahaha.”

Kakaiba nga raw umano ang marketing strategy ng team nila James.

Pero mas epektib daw kung part si Nadine Lustre sa promotion.

“Sorry, if Nadine ang kasama mo for sure manonood kami,” anang isang netizen.

“President Nadine please promote your fellow Careless label mates on their new album and song,” say pa ng isang JaDine fanatic.

May mga nagre-request na nga ng music video ng “u & i”.

Pero ani James, may surpresa pa siya ngayong Huwebes ng 8pm sa TikTok.

Ano na naman kaya ‘yon? (Batuts Lopez)