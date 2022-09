Doppleganger sa camp site

Mga ka-Misteryo kayo ba ay nagugulat sa biglang sulpot ng mga doppleganger? Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Si Belle ng Laguna ay minsan napunta sa Baguio City kasama ang pamilya at dito nila naka-engkuwentro ang doppleganger.

Misteryo: “Paano yung experience mo? Sino kasama mo?”

Belle: “Family po kami nagpunta sa Baguio City then while watching kami ng tv tapos may pinanood kami at inalala yung kamukha ng actress at isa sa mga nagtanong sino yung artist at ano yun? Hindi namin maalala.”

Misteryo: “Then Ano ang nangyari?”

Belle: “May sumagot na voice ng babae pero hindi naman galing sa mga tita at kaboses ko during that time. Tumawa pa yung voice ng babae saka sinabi ang Halili.

Kaya yun nagkatinginan kami at ako pa nga itinuro dahil kaboses ko yung nagsalita. So doppleganger ba yun?”

Misteryo: “Oh yes considered na doppleganger yun. Madalas mo ba na-experience yun?”

Belle: “Yes ako ang lapitin ng doppleganger kasi since elementary po naka-experience na ko nyan. After nun dun din sa location na yun kinabukasan nakita ng tita ko yung isa ko pang tita na nagpunta nv cr at mga dawn na yun matagal daw sa cr kaya hindi na siya nahintay nv tita ko. Nang umaga na saka sinabi sa tita ko na ang aga niyang nag-cr. Sumagot yung isang tita na masarap matulog kaya hindi siya lumabas ng alas-4 ng madaling araw. Nagulat yung tita ko at nangilabot hindi pala yun ang tita ko na nakita niyang lumabas para mag-cr. Yun kaya halos doppleganger lagi ang experience ko.”

ABANGAN niyo mga ka-misteryo ang istorya ng yan ni Belle at iba pang paranormal experiences tulad ng aswang at elementals sa Sabado Gabi ng Misteryo 10-11 PM sa DZRH.

Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.