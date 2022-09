Digong: PBBM bantay ng PDP-LABAN

Inihayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagmamatyag ang PDP-Laban sa administrasyong Marcos at kung sakaling magkakamali ito sa kanyang mga hakbangin ay hindi nila ito pipikitan lamang.

“In the coming days, we will fiscalize. ‘Pag may nakita tayong masama, we will raise our voice, because that is the essence of our presence here,” pahayag ni Duterte sa ginanap na National Assembly ng PDP-Laban kahapon.

Gayunman, sinabi ni Duterte na wala sa kata­ngian niya ang maglagay ng malakas na partido laban kay Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. kahit na tiniyak niya sa kanyang mga kasamahan sa partido sa PDP-Laban na sila ay nasa nanalong koponan.

“Let me make this thing very, very clear: We are not putting up a strong party against the party of the President,” ani Duterte.

“We are not going to quarrel with him. Far from it. We will be giving our full support to him politically. He was elected by 31 million, I was also elected by a good number of majority. I feel that it is our duty to serve the country,” giit ng PDP-Laban chairperson.

Pagkatapos ay binati ni Duterte si Marcos ng ‘goodluck’ at sinabing… “I hope he will govern this country in accordance with the people’s interest.

Magugunitang noong kasagsagan ng kampanya, tinawag ni Duterte ang kandidatong si Marcos, na anak ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., bilang isang layaw na bata at mahinang pinuno.

Subalit makalipas lamang ang tatlong araw bago ang halalan, sinabi naman ng dating pangulo na na si Marcos Jr. ay namumuhay nang simple lamang at nagdududa ito sa ill-gotten wealth ng pamilya Marcos kahit na nabawi na ng gobyerno ng Pilipinas ang P171 bil­yon sa mga sinasabing nakaw na asset hanggang sa ngayon. (Dolly Cabreza)