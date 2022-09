DFA Secretary Manalo bubusisiin daw ang ‘anomalous’ passport deal

Ipinaaabot natin ang mainit na pagbati sa kumpirmayson ni Enrique Manalo bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs. Ang pagpasa ni Manalo sa matalas na ngipin ng Commission on Appointments ay pagpapakita lamang ng tiwala at pagkilala sa kakayahan at kredensyal na bitbit ni Manalo bilang isang batikang diplomatiko at career foreign service officer.

Malayong ‘di hamak kung ihahambing ang karakter at asal nitong si Manalo sa mga nauna sa kanyang naging kalihim ng DFA, lalo na yaong mga itinalaga sa ilalim ng Duterte administration na sumalahula sa karera ng foreign service.

Bilang isang masugid na tagamasid sa mga kaganapan sa loob at labas ng DFA sa mahabang panahon, inaasahan natin na magiging banayad na ang takbo ng departamento sa ilalim ni Manalo, sampu ng kanyang mga piniling kasama na karamihan ay mga career officials.

Isa lang ang hamon natin kay Manalo – ayusin ang gusot sa maanomalyang kontrata ng passport.

Bagamat ang pangunahing tungkulin ng isang DFA secretary ay ang alalayan ang Pangulo ng bansa sa pagpapatupad ng ating foreign policy, naging mukha na ng departmento sa mahabang panahon ang pag-iisyu ng pasaporte.

Bilang pagbabalik tanaw, inilipat ng DFA ang paglilimbag ng pasaporte noong May 2015 mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) patungo sa APO printing office, isang pipitsuging tanggapan sa ilalim ng Office of the Press Secretary. Ang dating trabaho lamang ng APO ay mag imprenta ng resibo at mga standard forms ng ilang sangay ng gobyerno, isang uri ng trabaho na kayang gawin sa Recto Avenue. Samakatuwid, isa lamang itong purdoy na opisina.

Samantala, ang BSP ang siya talagang may kaalaman at maayos na pasilidad sa paglilimbag ng mga security papers at bank notes gaya ng salapi at ng pasaporte.

Bakit inalis sa BSP ang pasaporte? May ilang malalapit kay dating Pangulong Noynoy Aquino III ang nasilaw sa kinang ng bilyong salapi at nakapag-isip na gawing semi-GOCC (Government-owned and Controlled Corporation) ang APO gamit ang bisa ng pirma ng Pangulo.

Sinundan nila ito ng “mala-Jame Bond” na lagdaan ng kontrata sa pagitan ng APO at UGEC, isang pribadong printing office. Ginawa ito dahil una, wala naman talagang kakayahan itong APO na maglimbag ng isang high security document gaya ng pasaporte. Pangalawa, wala naman din talaga itong kuwarta para puhunanan ang ambisyosong paglilimbag ng pasaporte.

Kung susumahin, sub-contracting ang ginawa ng APO, isang hayagang paglabag sa kontrata nito sa DFA nang agawin nito ang trabaho sa BSP. Isang malaking katarantaduhan na ipagkatiwala ng APO ang lahat ng datos at impormasyon ng bawat Pilipino sa isang pribadong kompanya.

Sa pagbusisi na isinagawa ni dating DFA Secretary Perfecto Yasay “Jun” Yasay at former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo noong 2016, kapwa sinabi ng mga ito na ang kontrata sa pagitan ng DFA at APO, at maging sa pagitan ng APO at UGEC, ay “ilegal sa simula pa lamang.”

Ngunit nang maalis si Yasay, nagpikit-mata na lamang ang mga umupo sa DFA gaya ni Alan “P10,000” Cayetano at si Teddy “Ngakngak” Locsin sa maanomalyang kontrata. May mga pagkakataon pa na itong si Locsin ay nagkukunwaring binibira ang mga umano’y “dilawan” na nasa likod ng passport deal. Sa Bandang huli, bahag na ang buntot ng dati’y orihinal na dilawan. Bakit?

Ngayon, bibilib tayo ng lubusan dito kay Manalo kung talagang kaya nitong hubaran ng maskara at gibain ang mga umano’y maimpluwensiyang tao na nasa likod ng maanomalyang kontrata ng APO. Baka naman tingin lang ang gagawin ni Manalo.

Ilan sa mga pangalang nadidinig natin ay mga apelyidong tunog kastila na umano’y nakadikit na din sa bagong Pangulo ng bansa. Kaututan-dila pa nga ang deskripsyon sa atin.