Darwin bigatin karibal sa PEZA Rapid Chess

HANDA na si GM Darwin Laylo na tumulak ng piyesa sa Philippine Economic Zone Authority (PEZA) Rapid Invitational Chess Tournament simula ngayong araw sa PEZA main office sa Diosdado Macapagal Boulevard sa Pasay City.

Nasa Group A si Olympiad veteran Laylo, makakalaban niya sina many-time National Chess Open champion GM Rogelio “Joey” Antonio Jr., IM Angelo Abundo Young at IM Petronio Roca.

Puntirya ni 42-year-old Laylo na masilo ang premyong P10,000 sa event na ang Tournament Director ay si Bayanihan Chess Club founding president United States Chess Master at NM Almario Marlon Quiroz Bernardino Jr.

Hahamigin ng second placer ang P7,000, habang P4,000 at P3,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

Magbabakbakan naman sa Group B sinaa FIDE Master Alekhine Fabiosa Nouri, FM Robert Suelo Jr., NM Jasper Faeldonia at Candidate Master Genghis Imperial.

Kukubrahin ng 1st place sa Group B ang P7,000 habang P5,000, P4,000 at P3,000 ang second, third at fourth placer, ayon sa pagkakahilera.

Ipapatupad ang time control format na 15 minutes plus 5 seconds increment. (Elech Dawa)