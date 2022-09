Dagdag benepisyo tagumpay ng mga solo parent

Tinawag ni Gabriela party-list Rep. Arlene Brosas na malaking tagumpay para sa mga solo parent ang tuluyan nang paglagda ng Implementing Rules and Regulations (IRR) ng RA 11861 o mas kilala bilang Expanded Solo Parents Welfare Act.

Sa ceremonial signing­, ipinahayag ni Brosas na isa sa may-akda ang pasasalamat at kagalakan sa tagumpay na pagsasabatas ng panukala matapos ang mahaba umanong laban na tinahak nito.

“It will bring huge relief, especially for struggling solo mothers­, who comprise more than two-thirds of solo parents in the country,” ayon pa kay Brosas.

Sa ilalim ng Expanded Solo Parent Act, bibigyan ng P1,000 monthly cash subsidy ay 10% discount at Value Added Tax exemption ang mga ito sa gatas, diaper, gamot at iba pang pangangailangan nila bilang solo parent. (Eralyn Prado)