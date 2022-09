Chua MVP ng Next Up

NAKAMIT ni Ian Chua ng Elite Philippines ang Most Value Player ng Next Up Tournament 17U.

Nag-average siya ng 19 points kada laro sa Elite at halos triple double dahil may 12 rebounds siya at 6 asists kada laro.

Ang nag-award sa kanya ay ang tournament director na dating PBA player na si Diego Dario at UP standout na si Gelo Vito.

Maglalaro ang Elite Philippines sa Linggo sa MILCU Finals kung saan sasabak ulit ang Elite 17U na pinagugunahan ni Gilas 16U standouts Kristian Porter at Andy Gemao kasma sila Ian Chua, Andre Herrera, Gillian Golloso, Bobet Mentoroza, Justine Hugo, Carlos Cantorna, Ram Reyes, Dereck Dumangcas, Charles Dimaano,Timothy Cruz.

Pati ang Elite 15U ay lalaban din sa MILCU na pinapngunahan din ni Kieffer Alas, Irus Chua, Jack Jomalesa, Renzo Sandigan, Ken Atienza, Loy Jugo, Loiue Rosales, Ralph Gregorio, Kyn Meneses, Egi Cabiluna at Gab Tacneng.

Sa Throwdown naman ay ang Elite 16U din ang lalaban sa Finals.

Nagpapasalamat kami sa aming team manager na si Boss Joseph Chua sa walang sawang suporta sa amin.