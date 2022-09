‘Buntis ka gurl’ Mga fan natakot sa work out session ni Iza

Nakakaalarma ang mga video na binahagi ni Iza Calzado sa Instagram, kung saan mapapanood ang malakasan niyang pagwu-work out, gamit ang iba’t ibang instrument sa pagpapalakas, pagpapaganda ng katawan.

Kaya lang buntis si Iza at halata na ang malaki niyang tiyan sa suot nitong work-out outfit. Mapapanood na tinutulak ni Iza ang isang metal platform. Hinila rin niya sa pamamagitan ng belt ang parehong bagay na may nakapatong pang metal plate.

May iba pang programa si Iza na hindi ordinaryong ginagawa ng mga buntis na gaya niya. Pero walang dapat ipag-alala ang maraming netizen dahil nasa caption ang rason kung bakit nagwu-work out pa rin ang aktres sa kabuntisan nito.

“Strong moms grow strong babies,” sabi ni Culver Padilla sa post ni Iza.

Sabi pa sa mensahe, “During pregnancy, exercise can help you stay in shape and prepare for labor delivery…

“At least 30 minutes of moderate-intensity exercise is recommended on most, if not all, days of the week,” sabi pa ni Culver.

Pero dapat daw ay low weight ang gamitin at base na rin sa stamina o lakas ng isang buntis. (Rey Pumaloy)