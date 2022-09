Briton timbog sa porn site

Arestado ang isang 64-anyos na Briton dahil sa pagpapatakbo umano nito ng isang child sex website sa Tangub City, Misamis Occidental.

Ayon kay Bureau of Immigration (BI) Commissioner Norman G. Tansingco, inaresto si John Crotty sa kanyang inuupahang bahay sa Tangub City noong Setyembre 15 kung saan nakita sa kanyang website at social media account ang mga malalaswang larawan ng mga menor de edad na babaeng Pilipino.

Sinabi ni Tansingco na nakulong ng siyam na taon sa UK ang Briton pero lumipat ito sa Pilipinas nang makalaya sa bilangguan.

Isinagawa ang operasyon laban sa dayuhan ng pinagsanib na mga tauhan ng Fugitive Search Unit at Intelligence Division ng BI at Tangub City police.

“The arrest followed after receiving official communication from British authorities informing us that Crotty became the subject of an Interpol green notice that was issued last Feb. 21,” ayon naman kay BI Intelligence Chief Fortunato Manahan, Jr.

Dagdag ni Manahan, nagtago sa Pilipinas si Crotty at nag-overstay na nang dumating ito sa bansa bilang isang turista noong Pebrero 6. Nangako naman si Tansingco na uunahin ang pag-aresto at pagpapatapon sa mga sex offender na bumibiktima sa mga madaling malinlang na biktima sa online. Inilagay na rin si Crotty sa BI blacklist upang hindi na muling makapasok ng bansa. (Mina Navarro)