Booker, Suns tutok sa titulo

BALIK sa Phoenix sina Chris Paul, Devin Booker, Deandre Ayton at Mikal Bridges para muling habuling ang mailap na NBA title.

Wala sa sideline ng Suns games si owner Robert Sarver, sinuspinde ng liga ng isang buong season at pinagmulta ng $10 million dahil sa “workplace misconduct that included racist speech and hostile behavior toward employees.”

Bunga ng kontrobersiyang nasuungan, nagdesisyon si Sarver na ibenta na ang Suns at WNBA team Mercury.

“Now that he’s chosen to sell the team, I think we can move forward, focus on what’s at hand and that’s playing basketball,” ani Booker sa media day.

Nitong nagdaang dalawang seasons ay lumikha ng ingay ang Suns.

Nakarating sila sa Finals noong 2021 pero natalo sa Bucks, pumalaot muli sa playoffs nitong 2022 pero sinipa ng Mavericks sa West semis. (Vladi Eduarte)