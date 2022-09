Ayaw munang bumalik Pinas: Heart tumangging pag-usapan si Chiz

Ngayon na lang muli nag-Instagram Live ang actress at maituturing na fashion icon na rin na si Heart Evangelista.

Kaya ang dami agad tumutok nang mag-IG Live ito. Sigurado, halos karamihan sa nanood ng live niya ay naghihintay kung sasagutin na ba ni Heart ang isyu tungkol sa totoong status ng marriage life nila ng asawang si Senator Chiz Escudero.

Pero bigo ang lahat, kahit na panay ang “anything else?” ni Heart sa mga nagcha-chat ng tanong sa kanya, hindi niya binanggit o sinagot ang ilang nagtatanong sa kanya kung sila pa raw ba ng asawa.

May instance pa na narinig namin si Heart na nagsabing, “I won’t answer that” na natatawa, though, hindi niya sinabi kung ano ang tanong na hindi niya sasagutin.

Sinagot naman ni Heart ang tanong kung sa Paris na nga ba siya nakatira lalo na nga at balitang kumuha na siya ng sariling apartment.

Pero ayon kay Heart, “No, I’m not living here. I have work here and I have work in the Philippines and kailangan natin ng work because you know, you got to be independent, work for your stuff. So kailangan super work tayo.

“Hindi ako naniniwala na gano’n,” saka siya tila nag-hand gesture na tipong nanghihingi.

Sey pa niya, “Hindi tayo gano’n. I’m a working girl, okay?”

Hirit pa ni Heart, “I miss all of you but dito muna ko. Hindi muna ko babalik. Hahaha! No, I got to work.”

Pero “indefinitely” ang sagot niya sa nagtanong kung kailan talaga siya babalik ng bansa. At saka pa nag-quote nang isang scene ni Julia Roberts sa “Notting Hill” nang sumagot ito na indefinitely sa isang scene.

Nagpasalamat din ito sa lahat daw ng mga nagla-like sa mga post niya, kahit na rin daw sa mga bashers.

“I really, really appreciates it and for those of you who don’t really like me and still post bad things, thank you still. Thank you so much. It’s still great engagement, charot!” natawa na lang niyang sabi.

Max bidang-bida sa American crime drama series

Nang huli naming makausap ang Kapuso actress na si Max Collins, nabanggit na niya na may kina-e-excite siyang project, pero confidential pa kaya hindi pa niya ma-reveal.

So, obviously, ito pala ang Amazing Paradise season 2 na napapanood sa Amazon Prime. Natapos ang season 1 nito noong May 2021 and since then, may clamor na nga for season 2.

Ang Amazing Paradise ay isang American-Filipino crime drama TV series na ang nag-produced ay si Dean Devlin at Gary Rosen. At ito rin ang kauna-unahang serye na entirely ang kinunan sa Pilipinas.

Bida ng serye ang American actor na si Christian Kane at sa Instagram post nga ni Max, kasama niya ito. At sa caption niya, “Secret’s out! I’m part of Almost Paradise season 2! Can’t wait for you all to watch it on Amazon Prime.

“So lucky I get to work with this action star, @christiankane1.”

Maraming mga celebrities na nag-congratulate kay Max. Kabilang na rito ang asawa o estranged husband na ba niya na si Pancho Magno nag-comment ng clap emojis at nag-thank you naman si Max.