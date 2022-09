Angeline, BuDaKhel sold out concert sa Las Vegas

As you read this, nasa Las Vegas, Nevada na si Angeline Quinto at ang BuDaKhel group nina Bugoy Drilon, Daryl Ong, Michael Pangilinan para sa kanilang ’10Q’ concert sa The Orleans Hotel & Casino na produced ng Spotlight Entertainment Media ni Ms. Pen de Leon-Manahan.

Bale galing sila ng New York City dahil nag-show sila noong September 23 sa New Jersey.

Dahil may ilang araw na pahinga, nakipagkita kay Sneezy McDonald, anak ni Manay Lolit Solis, ang grupo ni Angeline noong Sunday.

Sa Five Senses sa Koreatown daw sila nagkita-kita at nakasama ni Sneezy sa table ang manager ni Angeline na si Kate Valenzuela na super close friend niya, pati ang direktor na si Dido Camara, handler na si Joanne, at ang friend namin na si Ms. Vina Verastigue na from Los Angeles, California ay nagpunta rin ng NYC.

Hindi nila ka-table si Angeline dahil nasa kabilang table ito at kasama naman ang nanay ng fiancé niyang si Nonrev Daquina.

“Marami kasi sila, so si Angeline, doon sa table ng mom ng dyowa niya. May family and friends din kasi na kasama.

“After naman, nanood ng ‘Aladdin’ (musical stage play) si Angeline at ibang friends niya. Kami naman nina Kate at Dido, ibang musical ang pinanood.

“Late na natapos sina Angeline, kaya nag-to go na lang kami ng Korean food for them at sa hotel na sila kumain,” chika pa ng anak ni Manay Lolit.

Ilang araw ring nag-enjoy ang grupo ni Angeline sa NYC at talagang sulit ang stay nila roon bago ang show nila ngayong Friday (bukas ng umaga sa ‘Pinas) sa Las Vegas.

Oo nga pala, Dondon (my dear editor), nang maka-chat ko si Ms. Pen ay ikinuwentong almost sold out na ang tickets para sa ’10Q’ show nila sa The Orleans Hotel & Casino and that was almost a week ago.

Sey niya, may mangilan-ngilan na lang na tickets sa mga gilid at mukhang maso-sold out talaga sila.

Ang lakas nga raw talaga ni Angeline at ng BuDaKhel group.

Well, that’s good to hear. So bongga!

META: Mabenta pa rin talaga si Angeline Quinto sa mga kababayan natin sa Amerika. Well, mahusay naman kasing mag-perform si Angeline.

Forteza kasing-kikay ni Marya

In fairness, excited ang mga fan sa bagong Kapuso series nina Barbie Forteza, Julie Anne San Jose, Dennis Trillo, ang ‘Maria Clara at Ibarra’.

Ilang teasers na ng nasabing GMA-7 new series ang napanood ko at aliw na aliw ako kay Barbie.

Bagay talaga sa kanya ‘yung kikay na role. She reminds me of Maricel Soriano (noong Regal days ng Diamond Star).

Magaling talaga si Barbie sa ganoong klase ng role.

Actually, kapag nakakasama ko ang dyowa ni Jak Roberto, naaaliw rin akong kachikahan siya.

Very kikay nga kasi.

‘Yun lang!