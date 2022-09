Angelica 3 oras humagugol, inatake ng postpartum

Ibang klaseng kaibigan si Judy Ann Santos. Lahat ay gagawin mapasaya lang sila.

Anyway, sa kaso ni Angelica Panganiban, na bagong panganak, aba, kulang na lang ay siya ang magpaanak sa kaibigan, ah!

“Magmula 1st trimester ng pregnancy, hanggang ngayon na nailabas ko na sa mundong ibabaw si Amila, walang tigil si Ate Juday sa pagpapadala ng care packages.

“Kulang na lang siya magpaanak sa akin.

“Isang araw habang dinadama ko ang pag-iyak sa loob ng 3 hours. (Postpartum na kaya ‘yun?) nag-suggest si Gregg na baka gusto ko makita si Ate (Juday), para na rin sa mental health ko.

“Agad-agad ko in-avail ang offer niya. At eto na nga ang itsura ng pagtitipon ng mga pamilya namin. (Luh, may pamilya na talaga me).

“Thank you Agoncillo family sa lahaaaat-lahat. Napakabuti niyo sa akin, kay Gregg at ngayon kay Bean.

“May mga pabaon pa si Lunabun (Luna, anak ni Juday) na very sanitized minnie mouse doll at may dessert pa from Chef Luna.

“We love you!!” sabi ni Angelica.

Well, dahil first time mom nga si Angel, natural o normal siguro na marami siyang inaaalala, kinatatakutan, kaya mas kailangan talaga niya ang patnubay ng isang Juday.

Sabi ni ineng115, “Naalala ko si Juday ‘yung pumunta kay Angelica noong pinapasok siya sa container van ng yelo. Extra challenge days (correct me if I’m wrong). True friend indeed!”

Sey naman ni mallarirebecca86, “Wow your so lucky to having friends like them, Juday, Kim, Bela, Glaiza. Very supportive talaga sila sa’yo Angge. Congrats sa’yo at kay Gregg. May fam ka na, at wish u all the best pa at take care.”