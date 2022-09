Alex niratrat Israeli netter

IPINAGPAPATULOY ni US Open Junior girls champion Alexandra “Alex” Eala ang matinding paglalaro matapos nitong itlala ang unang panalo na hindi man lamang nakatikim ng kabiguan sa set sa pagtatala ng 6-0, 6-0 panalo kontra Shavit Kimchi ng Israel sa pagbubukas ng W60 Templeton tournament sa Califiornia.

“Round 1, I play my 2nd match tomorrow not before 12nn (California time). You can follow the matches at the ITF streaming website,” post ni Eala na umaasang mapanatili ang kanyang winning form sa W60 tournament pagkatapos ng makasaysayang pagwawagi sa nakalipas na US Open juniors.

Bumalik si Eala, Globe ambassador at iskolar ng Rafa Nadal Academy, sa pro tour circuit sa pagsabak sa aksiyon ngayong linggo sa ITF W60 Templeton sa California na una nitong torneo matapos ang makasaysayang panalo sa Flushing Meadows, New York kung saan nasungkit niya ang titulo sa US Open girls singles.

Kinailangan lamang ni Eala ng mahigit isang oras sa kanyang unang round singles match Miyerkoles, Setyembre 28 (Huwebes ng umaga, Setyembre 29 sa Pilipinas), sa pagbigo kay Shavit Kimchi ng Israel na ika-453 sa mundo.

Sinimulan ni Eala ang kanyang Templeton campaign sa doubles event noong Martes kung saan ibinagsak nila ng kakampi na si Alice Robbe ng France sa inabot na three-setter sina American Madison Brengle at Whitney Osiugwe, 7-6(3), 3-6, 10-6.

Sunod na makakasagupa ni Eala sa Round of 16 ang seeded No. 7 na si Katarzyna Kawa ng Poland na may WTA ranking na 163.

Ang 17-anyos na si Eala, na ngayon ay No. 291 sa Women’s Tennis Association (WTA) world rankings, ay nakakuha ng automatic slot sa main draw ng $60,000 tournament. (Lito Oredo)