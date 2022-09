Alden mukha nang Koreano

Nag-trending sa Twitter ang pilot episode ng ‘Start Up Ph’, kaya hindi kataka-taka na tinutukan din talaga ito ng mga fan.

Mataas ang rating ng ‘Start Up Ph’, although mas mataas ang rating ng ‘Lolong’.

Siyempre ang ‘Lolong’ ay nasa final week na, at ire-reveal na nga ang sinapit ni Armando (Christopher de Leon) sa kamay ng mga Atubao. Naaliw naman ako sa ‘Start Up Ph’ dahil light at may pagka-comedy rin ang serye na sosyal ang dating. Kaya aabangan ko ito lagi.

Ang dami ring nakapansin na ibang-iba ang look ni Alden, ha! Mukha na raw Koreano si Alden, mula sa ayos ng buhok, katawan, at pananamit.

Naku, dapat ay gumawa si Alden ng movie sa Korea, ha!

Kim, Xian dinumog ng mga fan

Hindi binigo ng mga fan sina Xian Lim, Kim Chu, dahil sumugod talaga sila sa mga sinehan.

Sa premiere night pa lang ng ‘Always’ sa SM The Block, dumagsa talaga sila. Puno talaga ang cinema 3 ng nasabing mall.

Kami man ay na-excite sa tilian ng mga fan ng KimXi.

Maganda naman ang movie. At wish ko na kumita ito para mapatunayan natin na balik na talaga sa normal ang lahat, mula sa mahigit dalawang taon na pandemya.

At kahit bumuhos ang malakas na ulan ay hindi nagpatinag ang mga fan ng KimXi, na nasabik talaga sila sa mga idolo nila.

Sabi nga nina Xian, Kim ay magandang vehicle ito para sa kanilang balik tambalan.

Marami nga pala ang nagtatanong kung bakit hindi pa nagpaplanong magakasal ang dalawa, eh, matagal na rin naman ang relasyon nila.

Well, ang alam ko ay marami pang pangarap si Xian sa career, lalo na ang pagdidirek.

At Wheeltek endorser rin si Xian ngayon, kaya busy talaga siya.

Hindi ko pa alam kung ano ang next project niya sa GMA. Pero for sure, pinaghahandaan na rin nila `yon ngayon pa lang.

Billy karangalan ng Pinoy

Enjoy na enjoy si Billy Crawford sa ginagawa niyang show sa France at talaga namang fully accepted siya ng mga French.

Laging naka-post sa IG ni Billy ang mga ganap. At marami ang naloka na ang husay niyang mag-French, ha!

Mabuti na lang at may translation ang IG, kaya naiintindihan ko rin.

Siyempre, rumampa rin si Billy sa fashion week sa Paris. Nagkita kaya sila ni Heart Evangelista?

Naku, Pinoy pride talaga si Billy, di ba? So proud of you Billy!!!

Habang nasa France siya ay tuloy-tuloy ang ere ng programa niya sa GMA-7, ang ‘The Wall Philippines’.