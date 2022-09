Aaron pinalipad 61st home run

SA wakas, napitik din ni Aaron Judge ang home run na panabla sa American League record ni Roger Maris.

Inekisan ni Judge ang No. 61, isang tiebreaking two-run drive sa seventh inning ng 8-3 win ng New York Yankees sa Toronto Blue Jays nitong Miyerkoles.

Pinaglayag ng 30-year-old slugger ang 94.5 mph high striker ni left hander Tim Mayza sa left-field fence sa Rogers Centre. Naorasan sa 3.8 seconds ang 117.4 mph drive bago bumagsak 394 feet mula sa plate para sa 5-3 lead ng Yanks.

Pinanood ni Judge ang bola na lumagitik sa stands, sa baba ng dalawang fans na dumukwang sa railing para saluhin pero hindi rin inabot. Bumomba ng kamao si Judge bago tumapak sa first base.

“I was hoping it would get over the fence. I didn’t know at first,” ani Judge. “I didn’t want to be standing at home plate when it hits the wall.”

Bumagsak ang bola sa bullpen ng Blue Jays, pinulot ni coach Matt Buschmann at binigay sa Yankees. (Vladi Eduarte)