Wesley markado sa 2022 US Chess

NAGHAHANDA na si Super Grandmaster Wesley So sa lalahukang 2022 USA Championship na lalaruin sa Saint Louis sa Octukbre 4 hanggang 20.

Maliban kay 28-year-old So, ang ibang tigasing grandmasters na kasali ay sina Fabiano Caruana, Levon Aronian, Leinier Perez Dominguez at Sam Shankland.

May prize fund na $250,500 ang event na ipatutupad ang 14-player single round robin kung saan hahamigin ng magkakampeon ang $60,000 na premyo.

Lahat ng kasali ay may matatanggap na premyo kung saan ibubulsa ng second placer ang $45,000 habang $35,000, $25,000 at $20,000 ang kukubrahin ng third , fourth at fifth, ayon sa pagkakahilera.

Maglalaro via over the board, inaasahang markado si Cavite-born So dahil tatlong beses siyang naging US Champion (2017, 2020, 2021).

Ang iba pang kasali ay sina Jeffery Xiong, Ray Robson, Hans Niemann, Sam Sevian, Dariusz Swiercz, Awonder Liong, Christopher Yoo, Elshan Moradiabadi at Alex Lenderman. (Elech Dawa)