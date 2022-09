Vlogger nanganib ang buhay kay Barbie

Sa tinagal-tagal ng pagiging avid fan ng vlogger na si Anthony Leodones kay Barbie Imperial, ngayon lang sila nagkaroon ng pagkakataon na magkita.

Aminado nga kasi ito na patay na patay siya sa aktres to the point na nag-e-edit siya ng mga picture nila na magkasama.

Sa Facebook page ni Anthony ay mapapanood ang pagdalaw ni Barbie sa bahay niya nitong Martes. Ang catch, hindi alam ng aktres na naroon ang fiancée nitong si Jamie Bautista.

At ‘yun na nga, nangamba na para sa kanyang buhay si Anthony nang mahuli sila ni Jamie na may ugnayan na pala.

“Pinuntahan ako ni Barbie!” say ng vlogger sa video clip na pinost nito.

Well, it’s all for fun lang naman talaga, at sinasakyan lang ni Barbie ang trip nitong si Leodones aka Jordan. Ang totoo ay mahal na mahal nito si Jamie at katunayan ay engaged na nga sila.

Malaking part ng pagsikat ng magkasintahang vlogger ang pang-aasar ni Anthony kay Jamie na lihim silang may relasyon umano ni Barbie.

Kaya kaaliw rin na noong magkita na sila sa wakas ni Barbie in person, aba’y halos mamutla si Anthony at hindi malaman kung magtatatalon sa tuwa or mangangamba para sa kanyang buhay dahil sa galit ni Jamie.

Tila game din kasi si Barbie na mang-asar kay Jamie, huh! Well, for content purposes only.

“Jusko po parang ikamamatay ko ata to,” ani pa ni Anthony.

“Pag pray niyo po ako guys,” caption pa ni Anthony sa photo nilang tatlo kung saan nakaakbay si Barbie sa kanya, naka-thumbs up siya, ngunit matalim na ang tingin sa kanila ni Jamie.

Siguradong magkakaroon ng vlog collab sina Barbie at ang magkasintahan. Iyan ang susunod na aabangan ng mga aliw na aliw sa kulitan at asaran nina Anthony at Jamie. (Batuts Lopez)