Valdez, Lyceum kinahon Perps

KINAPITAN ng Lyceum of the Philippines University Pirates si Enoch Valdez upang itarak ang four-game winning streak matapos kalusin ang Perpetual Help Altas, 82-77, sa first game ng 98th NCAA men’s basketball tournament, Miyerkoles, sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Tumikada si Valdez ng 13 points, tatlong rebounds at dalawang steals upang ilista ang 4-1 karta para sa Intramuros-based squad Pirates at biguin ang asam ng Altas na makadalawang sunod na panalo.

Nasa tuktok ng team standings ang Lyceum habang nalasap ng Altas ang pangatlong talo sa limang laro.

Umiskor si Valdez ng siyam na puntos sa payoff period upang ilista ang 26-14 iskor sapat upang masikwat ang importanteng tagumpay.

Bumakas si Mclaude Guadaña ng 12 points habang si Shawn Umali ay tumikada ng 10 markers at walong rebounds para sa Lyceum.

Naghabol ng pito sa simula ng fourth quarter subalit dahil sa tikas ni Valdez ay naibaba nila sa isang puntos ang bentahe ng Altas.

Susunod na makakalaban ng LPU ang Letran sa Linggo habang sa Sabado ang sunod naa laro ng Perpetual kontra San Sebastian College-Recoletos. (Elech Dawa)