UAAP Season 85 Team Preview: Tamayo, UP Maroons asinta back-to-back

Mga Laro sa Sabado: (Mall of Asia Arena)

2:00pm — Adamson vs UST

4:00pm — UP vs De La Salle

SISIMULAN nina Gilas Pilipinas mainstay Carl Tamayo at University of the Philippines Fighting Maroons ang target na back-to-back na titulo kontra sa isa sa matinding karibal sa korona na De La Sale (DLSU) Green Archers Sabado sa pagbubukas ng aksiyon sa UAAP Season 85 men’s basketball tournament sa Mall of Asia Arena.

Nagsanay ang Fighting Maroons sa Korea upang mapaghandaan ang asam na pagtatala ng kasaysayan para sa State U na ikalawang sunod na korona matapos unang makamit ang ikalawa lamang nitong titulo matapos ang mahabang panahon sa hangad na back-to-back.

Gayunman, maliban sa tinalo nitong Ateneo De Manila sa titulo nakaraang taon na umaasang maagaw muli ang korona ay makakatapat agad nito sa tampok na laro ang umaasam din makamit ang pinaglalabanang tropeo na De La Salle sa alas-4 ng hapon.

“I think we are more prepared this time,” sabi ni DLSU head coach Derick Pumaren na naniniwalang nakahanda na ang Green Archers na dominahin ang UAAP Season 85 men’s basketball.

“Our players have a different level of confidence. We’ll play hard, we’ll compete to get a better chance of winning. Our offseason build-up has prepared the team.”

Samantala’y optimistiko naman si University of Santo Tomas Growling Tigers assistant coach Rodney Santos.

“Team-to-beat? UST,” pagbibirong sabi ni Santos, na dating Barangay Ginebra Gin Kings legend tulad ni UST head coach Bal David.

Dalawang manlalaro ng Growling Tigers ang hindi na pinayagan maglaro dahil sa sobrang edad habang ipaparada nito ang siyam na dating players at siyam na rookies. (Lito Oredo)