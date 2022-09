Tsekot ni konsi sinampolan sa illegal parking

Hindi pinaligtas ng mga tauhan ng Cebu City Traffic Office (CCTO) ang sasakyan ng isang konsehal nang ilegal nitong iparada ang kanyang kotse sa labas ng kanilang bahay sa Barangay Mabolo, Cebu City.

Naka-clamp na ang kanyang kotse nang madatnan ito ni Cebu City Councilor Jaypee Labella sa labas ng kanilang bahay sa M. Borres St., sa Barangay Mabolo kahapon ng umaga.

Natanggal ang clamp nito dalawang oras matapos siyang magbayad ng multa.

Gayunman, sa halip na mag-power trip at magalit, pinuri pa ng konsehal ang kanilang CCTO dahil sa maayos nilang trabaho.

“In order for us to achieve Singapore-like, we should have discipline. Kudos to our CCTO personnel for doing their job,” ani konsehal sa kanyang social media post.

Samantala, sinabi ni CCTO Executive Director Paul Gotiong na patunay lang ito na walang pakalasan sa administrasyon ni Cebu City Mayor Michael Rama at seryoso sila na disiplinahin ang lahat kahit na sino at ano ang estado nila sa buhay.