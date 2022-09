Toni isinuka bilang brand ambassador

Trending na naman si actress-TV host-vlogger Toni Gonzaga sa Twitter.

Ito’y nang mag-post ang shopping app na Shopee Philippines nitong Miyerkules na mayroon silang bagong brand ambassador. Pinahulaan nila kung sino ito sa mga netizen.

“FINALLY, makikilala niyo na siya (wink emoji). Drop your guesses and CATCH HER tomorrow at 3PM for the big reveal!” post ng official account ng shopping app.

May mga humuhula na si Toni ito, dahil sikat siya sa kantang “Catch Me I’m Falling” at “Finally”. May video clip din na masisilayan nang bahagya kung sino ito.

Nang umugong na sa mga netizen na baka si Toni nga ito, umariba na ang cancel culture laban sa kanya.

Sigaw ng ilang netizen:

“Uninstall ko na kayo, mag lalazada na lang ako kahit pangit interface nila sa inyo naman pangit ambassador niyo.”

“So nagbawas kayo ng workforce tapos magbabayad kayo ng traydor sa bayan? Paulit-ulit naming sinasabing personal ang galit namin sa dugyotti na yan. Bigyan niyo ng maraming tissue pamunas ng kili-kili.”

“Thought Marian Rivera is the Queen of Shopee PH? Marian can single handedly carry the brand.”

“Will deactivate this app. I am a platinum member and this is a deal breaker. I do not share the same values as a company who allows an enabler of a lying and corrupt government official.”

May mga nagbanta nga na lilipat na lang sa karibal na app nito dahil hindi nila tanggap si Toni bilang endorser nito.

Si Toni ay kilalang solid supporter ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. (Batuts Lopez)