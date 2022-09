Superal swak sa final round

PETMALUNG rumesbak si Princess Mary Superal sa pagsalpak ng two-under par 70 (35-35) sa likod ng limang birdie kontra sa tatlong bogey upang umangat ng 14 puwesto at umentra sa last two round finals ng 2nd Thai Women’s Professional Golf Association 2022 Tour sixth leg THB2.5M (P3.8M) 8th SAT-TWT Open Road to World Ranking Miyekoles ng hapon sa Rayong Green Valley Country Club sa Rayong, Thailand.

Kasama ng one-over 73 sa opening nitong Martes, may 36-hole total na ang Pinay ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) pro mula sa Dasmariñas City na one-under 143 sa 64 na mga umabante sa finals mula sa 82-starter ng 72-hole, four-day event.

Mula sa limang pagkaiwan at pagposisyon sa nine-way tyi para sa pang-23 nitong Martes, pinababa rin ni Superal sa apat na lang ang hahabulin niya kina co-leader Benyapa Niphatsophon na may 67 sa second round at Arpichaya Yubol na nag-71 sa five-under aggregate nilang tig-139.

Isang palo lang ang kalamangan nina Niphatsophon at Yubol sa tatlong kababayang Thai na may 140. Sila ay sina Patcharajutar Kongkraphan (69), Chayanit Wangmahaporm (71) at Sherman Santiwiwatthanaphong.

Puntirya ni Superal, 25, na makabawi rin mula sa pang-31 puwesto sa TWPGA fifth leg THB2.5M (P3.8M) 7th SAT-TWT Open Road to World Ranking noong Setyembre 2. Mag-isa lang isang dayo sa 8th SAT-TWT Open.

Gayundin asinta ang makakopo ng unang titulo sa Thai circuit na ito makaraan ang ilang muntik na ilang rin sanang tagumpay katatapos lang na 9th Thai LPGA Tour 2022 season. (Ramil Cruz)