Sotto papasiklab vs Phoenix, OKC

SA halip na panghinaan ng loob, mas ginamit ni Kai Sotto na motibasyon ang hindi pagkakapasok sa National Basketball Association (NBA) sa nagdaang Annual Rookie Draft.

Target pa rin ng 7-foot-3 center ng Adelaide 36ers player na si Sotto ang maging kauna-unahang Filipino basketball player na makapaglaro sa NBA.

“I can’t sleep at night without remembering the fact that I didn’t get drafted,” pahayag ni Sotto sa isang panayam.

Kaya naman, mas pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang basketball career sa National Basketball League (NBL) upang pagpurisgihin na makapaglaro nang mahusay.

“That’s why I am here today in the NBL. That’s what keeps me going. It gave me a better sense of direction. Now I know what to do,” ani Sotto.

Naghahanda ngayon ang 20-anyos na si Sotto na lumipad patungon US para sa isang exhibition game ng NBL at NBA, kaya naman pipilitin niya na ipakita ang kanyang galing upang muling mapansin ng NBA.

“It’s a dream come true to play in an NBA environment, NBA teams, NBA court, NBA fans,” pahayag nito.

Magkakaroon ng pagkakataon ang anak ng dating PBA player na si Ervin Sotto na makalaro ang mga kilalang gunners ng NBA gaya nina Chris Paul, Devin Booker at DeAndre Ayton kung saan kakaharapin ng 36ers ang Phoenix Suns ngayong darating na Lunes.

Sa susunod na Biyernes naman ay makakalaro ng koponan ni Sotto ang Oklahoma City Thunders kung saan player ang dating pmanlalaro ng NBL na si Josh Giddey. (Annie Abad)