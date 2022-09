Social media influencer Madam Riri ginalugad ang ‘Pinas

Walo sa bawat sampung Pilipino nakakalimutan na kung gaano kaganda at kayaman ang perlas ng silanganan o ang bansang Pilipinas sa mga likas na yaman nito, gaya na lamang ng mga magagandang tanawin, pang world class na mga beach at kulturang Pilipino na maipagmamalaki hindi lamang dito maging sa ibang bansa.

Nababago lamang ang pananaw ng mga netizen at ng mga chismosa nating kapitbahay kapag nakaranas nang makapag travel abroad at maikumpara ang Pilipinas sa ibang bansa.

At isa sa mga nag boom sa ating bansa ay ang pag bisita, galugarin at pag aralan ang ilalim ng karagatan. Ito nga ang tinatawag na “Free Diving” nakita nating mga Filipino ang mga nadiskubre ng mga dayuhan halos 30-40 years na ang nakakalipas, na ang Pilipinas pala ay napaka gandang bansa at destinasyon para sa nasabing aktibidad.

Ano nga ba ang free diving at anong klaseng aktibidad ito. Well.. Ito lang naman ay isang uri nang pag sisid sa malalim na bahagi ng karagatan na walang kahit na anong diving gears o mga kagamitan na maaring makahinga sa ilalim ng dagat. Ito ay sa pag papaliwanag ng social media influencer na si Risa o mas kilala sa bansag na “Madame Riri”.

Pero sino nga ba si Madam Riri at pano siya nakilala. Well isa lamang naman si Madam Riri sa mga nangungunang influencer sa bansa sa larangan ng free diving. Ang kaniyang layunin ay maipag malaki ang lokal na turismo upang sa ganon ay makatulong na maibalik sa maayos na takbo ang ating ekonomiya pag dating sa turismo.

Gaya ni Madam Riri, maraming Pilipino rin ang nag nanais na mas ma explore pa ang natural na ganda nang ating bansa. At sa 3 buwan ngang pag iikot ni Madam Riri nabisita at nakapag diving na siya sa Anilao Batangas, Boracay, Bohol at kamakailan nga lamang ay nabisita naman niya ang Coron at ginalugad niya ang lalim ng Barracuda Lake, hindi naman na lingid sa ating kaalaman na isa ang Coron sa mga best dive spots sa Pilipinas.

Alam naman natin na ang Lawa ng Barracuda ay sadyang napaka ganda dahil mayaman ito sa mga Limestone walls na kapag nagpakuha ka ng larawan ay mistulang pang world class ang datingan kaya naman nag kukumahog ang netizen na makapunta sa mga napuntahan ni Madam Riri.

Isa pang rason kaya na aadik ang mga divers na I explore ang underwater world dahil na rin sa mga makukulay na corals na may iba’t – ibang hugis at porma, hindi lang yan dahil makikita mo rin ang libo-libong uri ng mga isda (Hayyysss…. Sadyang napaka ganda talagang libutin ang ating bansang sinilangan).

Kung ang bansang Africa ay may wildlife Safari ang ating bansa naman ay may ocean safari na ating maipag mamalaki dahil isa ito sa mga dinadayo ng mga foreigners para lamang makita ng personal ang ating likas na yaman. Kaya naman ang tanong ngayon ikaw ba ay nasubukan mo na rin libutin ang ating sariling bansa?, pwes! Kung hindi pa ano pang hinihintay mo pack your bags and let’s explore.

Ito naman ang ilan sa mga larawan ni Madam Riri kasama ang isang ‘Dugong’ sa kaniyang nakaraang pag bisita sa Coron Palawan.

Samantala sa pag tatapos nang aming chikahan ito ang mga binitiwang salaysay ni Madam Riri para sa mga Pilipino nag nanais na mag explore at libutin ang yaman ng Pilipinas.

Philippines is very beautiful on land, but also under water – our Country with a wide variety of tropical underwater life we should enjoy and explore. It is always good to remember that it doesn’t need to be a trip out the country to enjoy a world class vacation.

