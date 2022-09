Sobra-sobrang pasahero sa bus, jeep paparusahan

Malaki ang multa sa mga mahuhuling nagsasakay ng sobra-sobra sa bilang ng mga pasahero sa mga pampasaherong bus at modern jeepney.

Ito ang sinabi ni LTFRB chiarperson Atty. Cheloy Garafil, kasunod ng inilabas na memorandum na pinapayagan ang standing o tayuan sa ilang pampasaherong sasakyan.

Ayon kay Garafil, P5,000 multa ang ipapataw para sa unang paglabag.

“First offense po is P5,000, and then kapag mga second, third offense po ay suspension na po ‘yan ng operation nila, ‘yang unit na ‘yan or revocation ng license kapag maraming beses na po,” pahayag ni Garafil.

Tiniyak ni Garafil na imo-monitor ng ang maayos na pagpapatupad sa kautusan ng LTFRB.

“Meron tayong mga MMDA enfor­cers, nandon din ang ating mga inspector, marami po tayo magmo-momitor kaya nga po nakipag-usap na tayo sa MMDA, sa ating mga LGU, mga enfor­cer to make sure nga na implemented. And also ‘yong ating mga kababayan naman na nakakasakay ay puwede naman po silang mag-report sa amin,” pahayag pa ni Garafil. (Betchai Julian)