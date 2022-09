SIM card rehistro panabla sa mga mambubudol

Sa oras na maging ganap nang batas ang SIM Registration Bill, siguradong masusugpo na ang malalawakang pambubudol sa bansa, ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri.

“Itong batas na ito ang isa sa mga panlaban sa malawakang pambubudol sa ating mamamayan gamit ang text messages. Bilyon ang nawawala sa malawakang holdap na ito,” sabi ni Zubiri, principal author at co-sponsor ng nasabing panukala.

“So it can be said that this is a legislative app that society can use in winning the budol fights. This bill will des­troy the hiding places of those who are able to conduct cybercrimes anonymously,” dagdag pa niya.

Noong Martes, inaprubahan ng Senado ang Senate Bill No. 1310 o SIM Registration bill sa ikatlong pagbasa.

Pumasa ang SIM Registration Act noong 19th Congress subalit bineto ng nagdaang administrasyong Duterte. (Dindo Matining)