Senior citizen na Amerikano timbog sa P19.6M cocaine

Arestado ang isang 75-anyos na Amerikano matapos umano nitong tangkaing ipuslit sa bansa ang 3.7 kilo ng cocaine na nagkakahalaga ng P19.6 milyon sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) noong Martes ng gabi.

Ayon sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), nasabat sa suspek na si Stephen Joseph Szuhar, retiradong casino manager, ang 3.7 kilo ng cocaine sa tatlong supot na gawa sa packaging tape.

Ang umano’y drug courier ay pasahero ng Qatar Airways flight QR932 mula sa Brazil via Doha, Qatar at lumapag sa customs international arrival area sa Terminal 3 bandang alas-otso ng gabi.

Nauna rito, nakatanggap ng impormasyon ang mga tauhan ng Bureau of Customs Port of NAIA (BOC-NAIA) at PDEA na may darating na pasahero sa nabanggit na flight at may dalang ilegal na droga.

Agad na inaresto si Szuhar matapos na magpositibo sa physical examination sa tulong ng K9 at x-ray machine sa paliparan ang dala nitong kontrabando.

Nasa kustodiya na ito ngayon ng PDEA si Szuhar at posibleng maharap sa paglabag sa Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10863 a Customs Modernization And Tariff Act (CMTA).(Otto Osorio/Mina Navarro)