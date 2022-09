Sarah bawal munang pabuntis kay Richard

Bawal munang pabuntis si Sarah Lahbati.

Eh kasi nga, ang ganda-ganda, ang seksi-seksi niya lalo ngayon, na akala mo nga ay Hollywood star, ha! Kaya dapat lang na samantalahin ang pagkakataon, na habang seksing-seksi pa siya, at habang marami pang offer sa kanya, mga endorsement na tulad ng Luxe Skin and Luxe Slim, at habang medyo lumuluwag na ang kundisyon, na puwede na ngang rumatsada sa taping, shooting, mas maganda nga muna kung ituon muna ang atensiyon sa trabaho, at pamilya siyempre.

Pero, ano ba ang sikreto ng kaseksihan ni Sarah? Ano bang diet ang ginagawa niya?

“I have good taste and bad taste. On good taste, I have chicken and fish. Avoid ng rice. But of course, may maintenance like slimming juices. I can eat rice once in a while, and not worry so much!” sabi ni Sarah.

Pero, isa raw talaga sa nakakapagpabata lalo sa kanya ay ang pag-aagala kina Zion, Kai.

“When you’re a mom, you’re always busy. Ang daming kailangan gawin with 2 boys. Laging busy, I’m running around. Nakakapayat, I guess. Hahahaha!” natatawang chika pa niya.

Zion lalaban ng soccer sa Singapore

Kumusta na sina Zion, Kai?

“Si Zion is so good a soccer now. This November, we’re flying to Singapore for his first abroad competition. Very-very happy.

“Kai is in school now. Everything is going well,” sabi niya.

Soccer mom nga ang tawag ni Sarah sa sarili. At kung si Tita Annabelle Rama ay tinawag na stagemother noon, ganun din ba si Sarah ngayon?

“I guess I get noisy. Siyempre, pag anak mo ang pinag-uusapan, you want them to win, and all out ka. So, palakasan ng sigaw. Hahaha!

“Exciting ‘yung Singapore trip!” sabi ni Sarah, na ang wish nga ay makasama rin nila si Richard sa competition na `yon ni Zion.

Anyway, aminado si Sarah na gusto na rin niyang bumalik sa pag-arte. Pero, puwede raw pelikula, at malabo pa sa serye, dahil kailangan ngang mag-lock in taping, na hindi niya kaya.

“Morning show is okey. Hindi pa puwede ang series coz may lock in nga. As a mom of 2, I don’t have much time, and I love being hands on with the kids.

“Nothing compares to be able to be there, for the kids. Kasi ang kinatatakutan ko ay lumaki sila na busy ang both parents. I’m happy to be there for them!”

Siyanga pala, kung gusto raw mag-artista ng mga anak nila ni Richard, hindi nila hahadlangan.

“Why not? We’re very supportive. As long as maka-graduate na sila.”

At wish ni Sarah, kung sakaling bumalik siya sa pag-arte, sana ay si Richard pa rin ang kapareha niya.

“That would be the best case scenario, being with him in a project!” sey niya.

At yun nga, kahit gusto ni Sarah na magkaroon pa ng panibagong baby, na babae nga sana, mukhang hindi pa yon mangyayari this year.

“We both want to have another one. Hopefully girl. Maybe not this year! Next year? We’ll see. God willing,” nakangiting pahayag ni Sarah.

Anyway, nag-renew nga ng kontrata si Sarah sa Luxe Skin, Luxe Slim na si Anna Magkawas.

“I love the product! Ginagamit ko talaga! Ayokong mag-endorse ng hindi ko ginagamit.

“Dapat makatotohanan!” sabi na lang ni Sarah.

Bet na bet ni Sarah ang serum foundation, lotion, night serum at marami pang iba.