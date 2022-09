Rakocevic ginulpi Dyip: HALIMAW!

Mga laro bukas: (araneta Coliseum)

3:00pm — NLEX vs Blackwater

5:45pm — NorthPort vs Meralco

AGAD nagpakitang-gilas si Nicholas Rakocevic sa pagtatala ng 45 puntos, 25 rebounds, 2 assists, 2 steals at 3 blocks upang bitbitin ang Magnolia Hotshots sa 100-92 panalo sa Terrafirmna Dyip sa pagbabalik ng PBA Commmisioners’ Cup sa Mall of Asia Arena, Miyerkoles.

Nag-init ang 24-anyos na Serbian na si Rakocevic sa ikalawang hati kung saan iniahon nito ang Magnolia sa walong puntos na paghahabol bago trinangkuhan sa pagtatala ng pinakamalaking 15 puntos na abante tungo sa pagbibigay sa unang panalo sa Hotshots.

Tumulong sa Hotshots sina Jio Jalalon na may 12 puntos, 6 rebounds, 7 assists at 3 steals pati si Ian Sangalang na may 10 puntos, 5 rebounds at 3 assists.

Nalasap naman ng Terrafirma ang ikalawang sunod nitong kabiguan.

Si Rakocevic, na hindi na-draft sa NBA, ay huling naglaro sa China para sa Zhejang Golden Bulls sa CBA sa nakalipas na huling dalawang taon.

Naglaro din ito sa Serbian national team sa 2017 FIBA Under 20 European Championships sa Greece.

Kabilang ito sa produkto ng “Blue Blood Program” at naglaro para sa University of Southern California (USC) Trojans mula 2016 hanggang 2020.

Minsan nitong pinamunuan ang koponan sa scoring, rebounds at block shots kada laro. (Lito Oredo)