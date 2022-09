PSC may booster kontra COVID-19

PINAGKALOOOBAN ng Philippine Sports Commission, sa pakikipagtambalan sa Department of Health at City Government of Manila, ng COVID-19 vaccination booster shots ang mga atleta, coach at empleyado nito sa Rizal Memorial Coliseum, bilang patuloy na paglaban ng sports agency sa nakamamatay na virus.

Kabilang si Tokyo Olympian Cris Nievares sa 160 atleta at coach mula sa baseball, canoe kayak, karate, Olympic rowing, table tennis, judo, kurash, gymnastics, taekwondo, water polo at diving sa mga nabigyan ng booster shot.

Ayon kay PSC Chairman Jose Emmanuel “Noli” Eala, sa pagbubukas ng mga pasilidad ng ahensiya ay nararapat lamang na, “it is also vital that we remain vigilant and protected against COVID-19. Our athletes, coaches, and employees who serve them need to be secured, protected and cared for as we begin transition and the return of our sports activities and events.”

Nasa 400 booster vaccines ang ibinigay sa mga atleta, coach at empleyado ng PSC. (Abante Sports)