P4.5 PBBM intel tinalbugan Tourism, CSC budget

Mas malaki pa ang P4.5 bilyong confidential and intelligence funds ng Office of the President (OP) sa ilalim ng panukalang 2023 national budget kumpara sa taunang budget ng ilang mahahalagang ahensya at departamento.

Sa deliberasyon ng budget kahapon, sinabi ni Albay Rep. Edcel Lagman na si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ay mayroong ding superbisyon sa P4.7 bilyong confidential and intelligence fund na nakakalat sa iba’t ibang ahensya.

Sinabi ni Lagman na mas malaki pa ang confidence and intelligence fund ng OP kumpara sa: Civil Service Commission (CSC) - P1.9 bilyon; Commission on Human Rights - P833 milyon; Department of Human Settlements and Urban Development - P1.4 bilyon; Department of Tourism – P3.5 bilyon at Office of the Press Secretary – P1.5 bilyon.

Nanawagan ang solon na ilipat ang confidential and intelligence funds sa ibang mahalagang programa na hindi napondohan sa 2023 national expenditure program gaya ng Special Education, Sitio Electrification, Libreng Pasahe, Pantawid Pasa­da at Cancer Prevention and Treatment Program. (Billy Begas)