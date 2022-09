Nilantad alindog: Maymay nang-akit ng mga barako

Si Maymay Entrata nga ang latest celebrity na bibida sa ‘Slay’.

Ang bongga lang na cover girl nga si Maymay, at ang description sa kanya ay ‘Captain Kabogera!’

“And she has set sail for the kabog-ERA!”

“Come on board and witness her new journey on Star Magic’s 4-part digital video magazine. #Slay volume 2, premiering soon on YouTube!

“Get your advanced screening tickets with virtual meet & greet happening tomorrow (Sept. 28) at 4pm!” sabi ng Slay magazine, at mabibili nga ang ticket via ktx.ph.

Umulan agad ng papuri sa wall ni Maymay, na sabi nga ni Melai Cantiveros, “Grabe kagwapa bay!” At chika ni Mimiyuuuh, “Ate hinay-hinay lang!”

Anyway, mapapansin nga sa photo ni Maymay na lantad na lantad ang maganda niyang legs, at kita nga ang ilang bahagi ng kanyang tiyan. At siyempre, para nga siyang ‘kapitan’ ng barko, pero kaakit-akit.

Ang husay-husay na nga ni Maymay sa photo shoot, na talagang kayang-kaya na niyang paamuhin ang kanyang mukha, o palamyain ang kanyang mga mata na tila nang-aakit, ha!

Bongga rin ang teaser sa photo shoot, na ginawa nga sa swimming pool. Para ngang sexy dancer si Maymay na inaakit ang mga barakong nanonood sa kanya, sa pamamagitan ng pagpapasilip ng kanyang makinis na legs.

Siyempre, hindi naman keri ni Maymay ang mag-topless, ha! Hindi naman siya sexy star na halos iluwa na ang kaluluwa nila para makaagaw lang ng atensiyon.

Pero oo naman, pang-mature audience na rin ang latest photo shoot na ito ni Maymay, na sagana sa pang-aakit. (Dondon Sermino)