National adaptability at resilience mas palakasin

Ngayong linggong ito ay nakita natin ang napakalaking epekto ng pananalasa ni Super Typhoon Karding sa ating bansa.

Hindi lamang ito sumira ng mga pananim ng ating mga magsasaka sa Luzon, may mga kababayan din tayong nawalan ng kabuhayan at may ilan ding nasawi dulot nito.

Kabilang na rito ang limang rescuers sa Bulacan na isinakripisyo ang kanilang buhay para lamang mailigtas ang kanilang mga kapwa Pilipino laban sa delubyong dala ni Karding. Isa ako sa nagsulong sa Senado ng resolusyon para parangalan sila bilang tunay na mga bayani sa panahong ito.

Sa kabila ng mga hindi maiiwasang epekto ng bagyo, naniniwala po ako na malaki ang improvement ng ating bansa pagdating sa disaster response na nag-umpisa sa panahon ni Tatay Digong. Gayunpaman, alam ko na marami pa tayong magagawa upang mas mapabuti ang ating mabilis na pagresponde sa mga krisis na hinaharap ng ating bansa.

Ito po ang dahilan kaya nagpasa ako ng mga panukalang batas na layuning palakasin ang tinatawag nating “national adaptability and resilience” o ang katatagan at mabilis na pag-adjust ng ating bansa sa mga banta ng iba’t ibang mga kalamidad at iba pang krisis.

Kabilang sa mga ito ang E-Governance Act of 2022 na layuning gawing mas episyente ang pamamahala ng gobyerno gamit ang makabagong teknolohiya. Kapag na-institutionalize ang e-governance sa bansa, naniniwala ako na mas mabilis ang magiging responde natin sa mga kalamidad at iba pang krisis na maaari nating kaharapin dahil gagamit tayo ng modernong teknolohiya upang mapabilis ang mga proseso ng gobyerno.

Kahit po ang mga eksperto at akademiko ay nagtutulak sa gobyerno na i-institutionalize na sa ating bansa ang pagkakaroon ng e-governance dahil alam nilang malaki ang ginhawang maibibigay nito sa mga Pilipino. Mas mapapabuti rin ang paghahatid ng serbisyo ng gobyerno sa mga tao. Kasama rin ang E-governance bill sa mga prayoridad ng bagong administrasyon na nabanggit mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang unang State of the Nation Address.

Sa tulong ng e-governance, mas magkakaroon ng interconnectivity sa pagitan ng iba’t ibang ahensya ng gobyerno. Ang ibig sabihin nito, mas mapapabilis din ang kanilang ugnayan at komunikasyon na magreresulta sa mas mabilis na serbisyo.

Higit sa lahat, mas mapapalapit din ng e-governance ang gobyerno sa mga tao, lalo na sa panahon ng krisis o sakuna.

Isa rin sa mga magiging mabuting epekto ng naturang panukala ay makamit ang hangarin nating pagpapabilis ng Internet sa bansa na malaki ang papel sa makabagong panahon ngayon. Kapag naisabatas ito, magkakaroon tayo ng Philippine Infostructure Management Corporation na layuning gawing mas maayos ang information at communications technology sa bansa.

Bubuo rin ang gobyerno ng e-governance roadmap na siyang magtatakda ng mga standards para sa mga ICT infrastructure at technologies sa Pilipinas. Bukod sa paglapit ng serbisyo publiko sa tao, ang E-governance ay isa ring paraan para mabawasan ang red tape sa gobyerno at masigurong nagagamit nang wasto ang pondo ng bayan. Tandaan natin na pera naman ng taumbayan ito kaya dapat lang na maibalik sa kanila sa pamamagitan ng mabilis, maayos at maaasahang serbisyo!

Maliban sa e-governance, muli ko ring ipinaglalaban sa Senado ang aking mga panukala sa pagtatayo ng Department of Disaster Resilience (DDR) at mandatory evacuation centers sa iba’t ibang panig ng bansa.

Layunin ng DDR bill na magkaroon tayo ng cabinet secretary-level department kung saan po ang mamumuno ay isang secretary para sa maayos na koordinasyon. Kung may ganito tayong departamento, bago pa dumating ang mga bagyo, may ahensya na pong magpe-preposition kaagad ng mga pagkain at ibang pang emergency supplies para sa mga evacuees at makikipag-coordinate sa mga local government units na apektado. Pag-alis ng bagyo, mas mapapabilis din ang rehabilitation efforts at restoration of normalcy.

Dapat din tayong magkaroon ng maayos at malinis na evacuation centers sa iba’t ibang panig ng bansa kung saan po pwedeng makapagpahinga ang mga bata at senior citizens, may maayos na sanitation, mga banyo, at komportableng higaan pansamantala bago sila makauwi sa kanilang tirahan. Sa sitwasyon natin ngayon, nagagamit ang mga eskuwelahan dahil wala tayong maayos na mga evacuation centers. Nasasakripisyo po ang pag-aaral ng ating mga estudyante sa tuwing nagagamit bilang evacuation centers ang kanilang mga paaralan.

Kaya naman po hindi ako titigil sa pakikipaglaban upang maipasa ang mga panukalang batas na ito na nais mas maproteksyunan ang buhay ng bawat Pilipino at mabigyan ng mas komportable at ligtas na mga komunidad ang ating mga kababayan kahit saan mang sulok sila ng bansa, kahit anumang suliranin ang kanilang hinaharap.

Siguraduhin natin na ang tunay na serbisyo publiko na may malasakit ay maramdaman ng bawat Pilipino lalo na sa oras ng kanilang pangangailangan. Huwag nating pabayaan ang mga kababayan nating walang ibang matatakbuhan kundi ang kanilang gobyerno.

Hindi man natin kontrolado ang panahon lalo na ang pagdating ng mga kalamidad, nasa kamay naman natin ang kakayahang maging mas handa sa anumang sitwasyon na susubok sa ating katatagan bilang isang nagkakaisang sambayanang Pilipino!