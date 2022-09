Miles si Elijah na ang gustong mapangasawa

Nais mag-collaborate ng showbiz couple na sina Miles Ocampo at Elijah Canlas sa pagsulat ng show scripts in the future.

Paraan daw nila ito na mas makilala ang isa’t isa at makapag-share sila ng kanilang mga creative ideas.

“Gusto namin magsulat together. Dream namin magka-work ulit together na kung walang magbibigay sa amin, kami na lang gagawa for us,” sey ni Miles.

Sey naman ni Elijah: “We have dreams of becoming filmmakers as well outside the acting. Off cam naman. Kahit anong genre. Whatever we feel like writing.”

Para kay Miles, na isa na sa mga dabarkads ng Eat Bulaga, si Elijah na raw ang lalake na para sa kanya dahil sa pagiging supportive na tao nito.

“If you know na you’re with the right person, susunod naman lahat eh. Ang sarap lang sa feeling na merong taong sinusuportahan ka sa lahat ng gagawin mo and tanggap ka kahit anong mangyari. Idol ko ‘to. Kaya nung naging kami lalo akong na-pressure galingan sa mga gagawin ko kasi siyempre parang manunuod siya so dapat galingan ko,” pahayag ni Miles.

Ang sagot naman ni Elijah: “She’s everything. Totoo ‘yun. Everything. I guess I don’t know. I guess just being honest and transparent and overall just appreciating everything that she has and who she is.” (Ruel Mendoza)