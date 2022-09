Mga kliyente 24 oras dusa – MWSS! Maynilad multa sa palpak na serbisyo

Muling pinagmumulta ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office ang Maynilad Water Services Inc.

ng mga Consunji at ni Manny V. Pangilinan dahil hindi nito natupad ang mga obligasyon nito sa customers mula Mayo hanggang Hulyo ngayong taon sa Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque at ilang bahagi ng Cavite.

Pinagmumulta ng MWSS RO ng P9.26 mil­yon ang Maynilad dahil hindi nito nasiguro na may tubig ang mga customer nito ng 24 oras sa lakas na 7psi nang walang putol sa loob ng mahigit na 15 araw.

“The Metropolitan Waterworks and Sewe­rage System Regulatory Office monitored prolonged and recurring water service interruptions and water quality issues in the southern part of the West Concession Area,” sabi ni MWSS Chief Regulator Patrick Lester Ty.

Aniya, ito ang panga­lawang pinakamalaking multa na pinataw nito sa Maynilad. Noong Marso lamang, pinagmulta na ng MWSS RO ang Maynilad ng P63.97 mil­yon dahil sa masahol na serbisyo nito.

Sabi ni Ty, nakakalap ang MWSS RO ng ebidensya tungkol sa paglabag ng Maynilad sa mga obligasyon nito nang nagsagawa ito ng imbestigasyon tungkol sa kondisyon sa suplay ng tubig sa mga lugar na sa Putatan Water Treatment Plant kumukuha ng tubig. (Eileen Mencias)