‘Mga fan naiyak’ Enrique ‘sinugod’ si Liza sa New Orleans

Oo naman, going strong ang Liza Soberano, Enrique Gil relationship, no!

Na kahit anong pilit na pagli-link kay Liza sa ‘manager’ niyang si James Reid, hindi nga kinakagat ng mga faney.

Eh kasi nga, si James din, iba’t ibang babae nga ang nakakasama, di ba? May Nancy, may Kelsey pa!

Pero si Liza, kay Enrique Gil pa rin talaga ang ending (char lang ng ending), ha!

Yes, makikita nga sa Instagram ng sister ni Enrique na si Andi Gil, na magkasama sina Liza at Enrique. Dinalaw nga ni Enrique si Liza sa New Orleans, sa lugar na kung saan ay nagsyusyuting nga siya ng Lisa Frankenstein, ha!

Makikita nga ang photo ng dalawa na kaswal na kaswal, naka-t-shirts lang, na namamasyal. At siyempre, may bonus pa nga ang sister ni Enrique, na may photo siyang kasama si Cole Sprouse, ang bida sa Lisa Frankenstein. At sa isang photo naman ay kasama rin nila si Henry Eikenberry.

Proud boyfriend nga si Enrique kay Liza, base sa itsura niya. Na siyempre, pinakilala siya ni Liza sa mga co-start niya sa Hollywood ovie na ito, bilang boyfriend nga niya.

Mukhang matagal na rin ang mga photo na `yon, dahil sabi nga ni Andie, “Louisiana’s lost files.”

At siyempre, tuwang-tuwa ang mga fan ng LizQuen.

“Andie, thank you is not enough for these photos. These mean so much to us, LizQuen fans. Muchas gracias!” sabi ni cynthiae091629.

“Thanks much for sharing your New Orleans photos,” chika ni mrcdonya.

“Thanks Andie, ang laking saya ang binigay mo sa LizQuen fandom. God bless you!” hirit ni srm1726.

“Thank you so much Andie. Yan ang hinihintay ng mga netizen noon pa. Sobrang pananabik na makitang magkasama kayo nina Liza. Masayang-masaya na kami ngayon,” sabi naman ni julie.oplegalvez.

“Sobrang iyak ko ngayong araw na ito dahil sa mga photo na to!” sey ng ernbie.

“Nakakakilig talaga ang LizQuen. Wala silang katulad!” sambit ni quenitoes.

Well, stop na nga ang chika na kesyo problematic, hiwalay na ang dalawa. Malinaw na malinaw na kahit hindi madalas na nagkakasama ang LizQuen, nananatiling matibay ang relasyon nila.