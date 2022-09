Madagdagan sana ang mga guest team

ANO’NG masasabi n’yo ngayon sa PBA? May pag-imbita sila sa isang guest team sa Commissioner’s Cup. Okay ba sa inyo ang pagpasok ng Bay Area Dragons sa liga? Pasok ba sa panlasa nyo, mga ka-Abante?

Kung ako ang tatanungin mga ka-Abante, maganda ito. Maganda itong ginawa ng liga, maganda ito para sa kanila? Bakit? Aba, bukod sa bago sa paningin, dagdag excitement ito para sa mga manonood.

Pagdating naman sa mga player, nakapagbibigay ito ng challenge sa kanila. Siyempre, sino ba naman ang gustong matalo ng bisita sa sarili mong bansa ‘di ba? Wala namang may gusto noon kaya talagang mas kakayod ang mga manlalaro natin para patunayan na hindi basta-basta ang mga Pinoy pagdating sa basketball.

Kung titignan natin ang Dragons, hindi rin sila basta niyaya lang para masabing may guest team tayo. May ibubuga talaga sila. Opensa, depensa, talagang hindi sila magpapahuli.

Sa isang bisita na tulad nila, kailangan nilang patunayan na hindi sila palulupig sa ibang nasyon sa labas ng kanilang bansa. Kitang-kita naman natin ‘yon, talagang all out lagi ang Bay Area, hindi pwede ang magpetiks, hindi pwedeng makampante sa laro at sa lamang kapag sila ang kalaban mo.

Kapag Dragons ang katapat mo, masusubok talaga ang galing mo. Lalo na ang pagiging composed mo pagdating sa endgame.

Sana masundan pa ito, sana bumalik pa ang Dragons. Sana sa susunod, hindi lang sila, sana mas marami pa, madagdagan sana ang bilang ng guest teams sa PBA.

Malaking tulong ito para sa pag-angat ng mga player natin sa liga, ‘yung kalidad ng laro nila, mas gaganda at kung lalabas man sila sa bansa para irepresenta ang bansa ay ‘di na sila hirap mangapa dahil dito pa lang sa atin, naka-adjust na sila sa estilo ng kalaban. Ano sa palagay n’yo mga ka-Abante?

Ayos din kung hindi lang taga-Asya ang maimbita ng PBA, kapag may European team na mayaya ang liga? Aba! Ibang usapan na ‘yon, talagang mapalalaban ang ating mga player at maganda ‘yon para sa karera nila, kumbaga mas gaganahan sila na ipakita kung ano ang kaya nila! ‘Di ba?

Muli, patuloy po ninyong suportahan ang Sportalakan. Salamat po at God bless!