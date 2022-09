Lumpiang Shanghai top 2 best street food sa mundo

Nanaig na naman ang sarap ng lumpiang Shanghai! Nasungkit kasi nito ang top 2 sa best street food sa buong mundo.

Sa nilabas na resulta ng international food database na TasteAtlas, pumangalawa ang paboritong pagkain ng mga Pinoy sa listahan ng mga masasarap na street food.

Batay sa kanilang global audience rating, nakakuha ng 4.9 out of stars ang lumpiang shanghai. Pangatlo sa listahan ang karaage ng Japan, sinundan ito ng banh mi ng Vietnam, at panglima naman ang paratha ng India.

Una sa listahan ang Roti Canai, ang pan-fried flatbread mula sa Malaysia.

Sa paglalarawan ng TasteAtlas, sinabi nitong ang lumpiang Shanghai ang pinakasikat na variety ng lumpia. “The crispy deep-fried Filipino snack that evolved from Chinese spring rolls,” anila.

Ayon pa sa TasteAtlas, matitikman ang best lumpiang Shanghai sa mga restaurant tulad ng The Aristocrat sa Maynila, Good Taste sa Baguio, Luyong Restuarant sa Marikina, Cafe Ilang-ilang sa Manila Hotel, 121 Bar and Grill sa Makati at Toho Restaurant sa Parañaque. (MJ Osinsao)