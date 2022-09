KC pinagpalit sa negosyante ng ex-BF

Habang wala pang lovelife si KC Concepcion, na mariing itinatanggi ang mga tsismis sa kanila ni Apl.de.ap, ang ex-boyfriend naman niyang European na si Pierre Emmanuel Plassart ay may ibinabalandra na ngang ibang babae sa social media.

Sa isa sa mga latest photo ni Pierre sa Instagram, masisilip ang isang na nakadikit ang mukha sa kanya. Ang larawan ay kuha sa concert sa Verona, Italy.

Hindi binanggit ni Pierre ang pangalan ng kasama, pero siya nga ay si Claudia Della Pace. Base sa impormasyon sa kanyang IG, businesswoman ito na gaya ni KC.

Nagmamay-ari ito ng isang rental house sa Amalfi Coast, ang “Della Paces House”. May sariling consultant company rin si Claudia, at kasama sa expertise nito ay ang marketing at product placement ng mga brands.

Jillian inokray ni Ogie

Nagpakumbaba si Direk LA Madridejos sa naging pagpuna ni Ogie Diaz sa serye niyang “Abot Kamay” sa GMA-7, pati na sa acting ng isa sa mga bidang si Jillian Ward.

Sa tweet ay ni Ogie ay inisa-isa niya ang kakulangan ni Jilian sa acting. Tinawag pa niyang “tamad umarte” ang young actress.

“Nakapanood ako sandali ng “Abot Kamay na Pangarap” sa GMA. Alam ko mahusay itong si Jillian Ward umarte eh. Pero dito sa serye, tamad siyang umarte. Doktor/nurse pa naman ang role. Walang tension sa katawan. Sana, nag-immerse muna sa ospital para naaral ang character,” sey pa ni Ogie.

Sa tweet comment ay nagpasalamat muna si Direk LA at dinepensahan si Jillian.

“Sir @ogiediaz magandang hapon. Maraming salamat sa comment. Pero one thing na kaya ko i-assure is inaral ni Jillian ang role niya. Kung may nagkamali po siguro ay ako. Or baka ‘yun ang hinihingi ng eksena. Pero will keep this in mind po para ma-improve po ang show. Salamat po,” sabi ni Direk LA.

Pinuri si direk ng mga netizen sa pag-ako sa kasalanan sa pamumuna ni Ogie.